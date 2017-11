Serie A "Wanda Nara non si è separata da Maxi Lopez a causa di Icardi"

La separazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez non è avvenuta a causa di Mauro Icardi ma per i tradimenti dell'attuale attaccante dell'Udinese. Ana Rosenfeld, avvocato della showgirl argentina, in un'intervista a La Nacion è tornata sul 'triangolo' di cui tanto è stato detto negli ultimi anni: "Nonostante quello che ha subìto, ha provato a sopportare questa situazione per un po’ di tempo e lo ha fatto solo per i bambini. Il giorno della sua separazione lei era economicamente solida. Wanda e Icardi sono perfetti, sul piano economico ben informati perché Wanda è una studentessa molto brava. Le loro finanze? Mi ha detto che ora hanno un conto bancario intestato ad entrambi ed hanno acquistato una proprietà sempre a nome di tutti e due".