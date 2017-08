Serie A "Verona-Napoli, il Var ha sbagliato: 0-1 da annullare"

Var in azione anche in Verona-Napoli: al 32' l'arbitro ha chiesto l'intervente dell'assistente video per l'autorete di Souprayen, secondo il nostro moviolista Cesari l'1-0 degli azzurri non andava convalidato perché sia Koulibaly che Milik ostacolano l'uscita di Nicolas.