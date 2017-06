Serie A "Unico 10", l'omaggio di Firenze per Giancarlo Antognoni

La coreografia dei tifosi della Fiorentina prima del match con la Juve è tutta per Giancarlo Antognoni, ex stella viola tornato in società come dirigente dopo gli incarichi in Figc: "Unico 10: bentornato a casa, brillerà per sempre la tua stella"