Serie A "Un nuovo inizio": Chiellini ha già 'dimenticato' Bonucci...

“Un nuovo inizio. Un nuovo campionato. Una nuova vittoria. Avanti così”. Giorgio Chiellini commenta sui social il successo della Juve con il Cagliari. Lo fa allegando un collage di foto in cui domina quella con Rugani, compagno di reparto in occasione della prima di A. Una scelta non casuale: Bonucci sembra già fare parte del passato. I tifosi della Juve si sono scatenati nei commenti: apprezzamenti per il post del centrale della Nazionale e feroci critiche (anche qualche insulto) al difensore del Milan.