Serie A "Torino, Belotti ha rinunciato a essere testimonial della maglia"

Quattro testimonial (i nuovi Sirigu e Lyanco, Iago Falque e Moretti) e una sorpresa: tra i giocatori del Torino scelti per presentare le nuove maglie della stagione 2017-2018, con una foto sul sito, non c'è Andrea Belotti, forse il giocatore più atteso e amato dal popolo granata. Belotti è da tempo nel mirino di diversi club, e oggi l'ad del Milan Fassone dalla Cina lo ha incluso nella lista dei centravanti che il club rossonero intende trattare. L'attaccante doveva essere il quinto testimonial della nuova divisa 'Kombat' disegnata dalla Kappa per il Torino, anzi probabilmente il primo in ordine di popolarità, ma ha rinunciato. E' quanto si apprende in ambienti vicini alla società granata, secondo cui entrambe sono state libere scelte del giocatore. Il giocatore negli ultimi tempi preferisce non apparire, non concede interviste e ha limitato l'attività a un paio di post per il suo recente matrimonio e uno in onore di Paolo Villaggio, nel giorno della morte dell'attore.