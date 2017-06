Serie A "Ritorno a casa": presentato il nuovo logo dell'Inter per la tournée in Cina

L'Inter ha presentato il nuovo logo per la tournée in Cina. Nello stemma c'è un'ideogramma il cui sognificato è "Ritorno a casa". “L'Inter, che quasi quarant'anni fa fu il primo club italiano a visitare la Repubblica Popolare Cinese, conferma il proprio legame col mondo orientale ritornando in Asia dopo due anni – scrive il club nerazzurro su Facebook - un concetto espresso anche dal logo: questo carattere descrive la doppia volontà dell'Inter di tornare a visitare quel continente e di tornare protagonista grazie al Gruppo Suning!"