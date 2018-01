Serie A "La Fiorentina gioca a calcio": Vieri, frecciata all'Inter?

"La Fiorentina gioca a calcio". Questo il giudizio di Christian Vieri su Twitter dopo la partita del Franchi tra i Viola e i nerazzurri. Il tweet dell'ex attaccante sembra anche una critica alla prestazione offerta dai nerazzurri sul campo della squadra di Pioli: qualche tifoso interista non ha gradito l'esternazione di Bobo ("Irriconoscente"). In effetti l'undici di Spalletti, in emergenza in difesa, ha sofferto molto pur venendo raggiunta solo nel recupero dal gol di Simeone.