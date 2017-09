Serie A "I procuratori di Dybala mi hanno fatto la guerra"

Parlando al settimanale Spy Ginevra Sozzi ha rivelato alcuni ‘retroscena’ legati al suo flirt con Paulo Dybala. Ecco le dichiarazioni della pierre milanese. "Quando ho raccontato la mia storia con Paulo ho detto la verità. O quasi. Ho solo cambiato i tempi. In realtà Paulo e io ci conosciamo da circa tre anni. Ci ha provato subito con me, ma all'inizio non ci sono stata. Poi, due anni fa, quando la Juve ha vinto lo scudetto, lui ha organizzato una festa privata. La sua fidanzata Antonella era in Argentina. Ha insistito perché io lo accompagnassi a quella festa. Così abbiamo prenotato una stanza in un hotel e quella notte l'abbiamo trascorsa insieme. Non è stato solo un flirt estivo. Ma poteva essere una storia seria. Peccato che i suoi procuratori mi abbiano fatto la guerra finché non mi hanno allontanato. Paulo e io ci siamo rivisti, anche nei giorni scorsi a Milano, ma adesso per me è troppo tardi".