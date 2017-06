Serie A "Hai fatto la storia del calcio mondiale, ciclo irripetibile"

Nel giorno del passaggio di consegne del Milan da Silvio Berlusconi a Li Yonghong sui social sono diversi gli omaggi all'ex presidente rossonero. "È finita un'era di un acmilan vincente competitivo leggenda, un ciclo difficilmente ripetibile.Grazie Presidente" scrive l'ex capitano Franco Baresi. Gli fa eco un altro grande del Milan del passato e attuale responsabile del settore giovanile, Filippo Galli: "I suoi 31 anni di Milan resteranno per sempre nei cuore di tutti noi rossoneri. Grazie Presidente". "Semplicemente grazie" scrive Demetrio Albertini ed è molto simile il messaggio di Pippo Inzaghi. Tra i giocatori in attività non manca il ringraziamento di Ignazio Abate, Riccardo Montolivo, Suso mentre tra gli ex rossoneri quelli di Boateng, Antonini, Pato e Amelia.