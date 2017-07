Serie A "Fantasie su litigi e scontri. Ma noi conosciamo la verità"

Dopo Buffon è il turno di Barzagli. Il difensore della Juventus ha salutato con un post su Instagram il suo ex compagno di squadra Leonardo Bonucci, passato al Milan. Il post in pochi minuti ha raccolto centinaia di commenti dei tifosi, molti dei quali intervengono per chiedere "la verità" sui motivi della rottura tra Bonucci e la Juventus e sulla notte di Cardiff. Barzagli non si sottrae alla domanda e ribatte: "La verità è che non è successo niente".