Serie A "Diverbio Romagnoli-Bonucci". "Secondo round a Milanello"

Non accennano proprio a calmarsi le acque in casa Milan. All'indomani del deludente pareggio col Genoa e alla vigilia della sfida del Bentegodi col Chievo che può già essere decisiva per il futuro sulla panchina rossonera di Vincenzo Montella, il caso Bonucci continua a tenere banco e non si parla solo della squalifica di due giornate che gli farà saltare la Juventus. Secondo quanto riferito da 'Repubblica', infatti, il capitano rossonero sarebbe stato il protagonista di un acceso diverbio con Alessio Romagnoli al termine del derby perso contro l'Inter: un confronto a nervi tesi nello spogliatoio tra i due difensori dopo che Icardi aveva messo a ferro e fuoco la retroguardia rossonera. A smentire la notizia ci hanno pensato i due giocatori postando la foto di un finto pugno su Instagram (profilo dell'ex Roma) e il seguente messaggio: "Dopo il Derby, ora secondo round a Milanello! Ridiamoci sopra...sperando di non leggere più certe falsità...".