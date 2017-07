Serie A "Da piccolo avevo sostituito la mia faccia a quella di Pagliuca su una figurina"

Daniele Padelli cuore Inter. L'acquisto nerazzurro si è presentato a Riscone di Brunico davanti ai giornalisti svelando un aneddoto: "Essere qui è un sogno che diventa realtà, addirittura da piccolo avevo sostituito la mia faccia a quella di Pagliuca su una figurina, ve la faccio vedere per farvi capire cosa voglia dire per me essere qui". Il portiere ha mostrato l'immagine sul proprio telefonino come prova di quanto detto. L'estremo difensore ha poi aggiunto: "Avevo altre offerte ma da un po' si parlava con l'Inter e per me è stato un orgoglio ricevere una proposta simile. Per me è un'occasione unica".