Serie A "Arriva l'estate della verità, riporta lo scudetto in questa città"

Prima dell'ultima partita casalinga stagionale, contro la Fiorentina, i tifosi del Napoli hanno voluto mandare un chiaro messaggio al presidente De Laurentiis in vista del mercato e della prossima stagione. "Per chi l'ha vissuto, per chi l'ha raccontato, per chi con i ricordi si è ormai stancato... Arriva l'estate della verità, riporta lo scudetto in questa città!" il testo dello striscione esposto in Curva B dai suppoter partenopei.