Serie A "Andiamo a casa baby": Khedira festeggia la tripletta

Segnare una tripletta è una gioia speciale: quella realizzata da Sami Khedira ha permesso alla Juve di sbancare Udine ed è stata la prima gara con tre reti per il centrocampista tedesco dal 2008, dai tempi, cioè, dell'Under 21. Come vuole la regola, lo juventino si è portato a casa il pallone della gara della Dacia Arena e gli ha riservato un posto speciale, come mostra la foto postata su Twitter: "Andiamo a casa, baby".