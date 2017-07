Serie A "A chi non piacerebbe sputarti in faccia gobbo di m..."

I tifosi della Fiorentina contro Bernardeschi. L'esterno non ha nascosto di voler trasferirsi alla Juventus e nella notte all'esterno dello stadio Franchi è apparso uno striscione eloquente dei supporter della Fiesole: "A chi non piacerebbe sputarti in faccia... Bernardeschi gobbo di m...". E' quindi rottura totale con il giocatore e il clima si sta facendo pesante. Situazione difficile anche sul fronte Kalinic: l'attaccante doveva rientrare oggi in ritiro ma Pioli e la società gli hanno concesso altre 48 ore di permesso. Il croato aspetta il Milan che però sembra aver virato su altri obiettivi. Qualora non dovesse presentarsi tra due giorni la punta verrebbe messa fuori rosa.