Svolta Gerrard: potrebbe ritrovare Rodgers al Celtic

Non si può dire che l'avventura di Steven Gerrard ai Los Angeles Galaxy sia stata trionfale. Approdato la stagione scorsa in Mls, ha messo insieme 39 presenze e 5 gol in due stagioni senza ottenere grandi risultati di club. Normale che il centrocampista inglese pensi a una nuova avventura, magari in un campionato più consono al suo stile di combattente: non più la Premier League ma la Scottish Premiership.



In Scozia, infatti, si dà molto risalto al pressing che Brendan Rodgers starebbe facendo sul giocatore per convincerlo a trasferirsi al Celtic, bissando l'esperienza comune vissuta tra il 2012 e il 2015 ai Reds. Una trattativa complicata ma non impossibile per il giocatore 36enne, di sicuro i tifosi dei Bhoys sognano di vedere un condottiero simile al Celtic Park.