Sviatchenko si congratula con la fidanzata: "Complimenti per il tuo esordio col Celtic"

Erik Sviatchenko è una delle colonne della difesa del Celtic. Il centrale danese, di chiare origini ucraine, prelevato dal Midtjylland per circa 2,5 milioni di euro, ha lasciato la propria patria lo scorso gennaio per trasferirsi a Glasgow insieme alla fidanzata Anne Rudmose. Fino a qui niente di strano, se non fosse che anche lei di professione fa la calciatrice. Un mese dopo la firma di Eric, Anne si è accordata con la dirigenza biancoverde per fare parte della selezione femminile del club.



Dopo l'arrivo in Scozia, però, la compagna del difensore ha dovuto preoccuparsi della gravidanza e successivamente e, una volta partorito il primogenito della coppia, ha avuto naturalmente bisogno di riposarsi prima di poter tornare in campo. Ora l'attesa è finita: proprio ieri Anne ha fatto il suo debutto ufficiale con la formazione femminile del Celtic. Al termine del match, Sviatchenko ha voluto congratularsi con lei: "Complimenti per il tuo esordio contro l'Hibernian!". Tutto molto bello, peccato solo per il risultato: 3-0 oer gli Hibs.