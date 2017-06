Scozia, scandalo Joey Barton: avrebbe scommesso su 44 partite

Joey Barton, il bad boy inglese dei Glasgow Rangers, è di nuovo nei guai e questa volta sono guai grossi. A seguito di un'indagine, infatti, la Scottish Football Association l'ha accusato di aver scommesso su ben 44 partite tra il primo luglio e il 15 settembre del 2016. Il centrocampista 34enne dei Rangers, che rischia una lunghissima squalifica, ha tempo fino al prossimo 12 ottobre per rispondere dell'accusa, un'udienza è già stata fissata per il 27 ottobre.

Barton avrebbe violato la regola disciplinare 33 della Federcalcio scozzese, che proibisce a calciatori, allenatori, dirigenti e arbitri di puntare soldi su eventi calcistici di tutto il mondo. L'indagine, condotta dalla stessa Federazione e dalla Gambling Commission, è partita a causa di alcune voci secondo le quali il 34enne avrebbe scommesso su una sconfitta pesante dei rivali del Celtic nella partita di Champions League al Nou Camp contro il Barcellona, terminata 7-0 per i padroni di casa. Gli inquirenti avrebbero poi scoperto che non si trattava di una sola partita, ma addirittura di 44 in un periodo di circa due mesi.