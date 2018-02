Scozia, Queen of the South: Henderson ko per una mucca

Come accade nelle serie minori italiane, anche nella serie B scozzese possono accadere gli eventi più strani. Questa volta è il caso del Queen of the South, formazione che milita a centro classifica della Championship, in emergenza portieri a causa di due infortuni: il titolare Alan Martin è ko per un "banale" problema alla coscia, la riserva Sam Henderson invece dovrà stare fuori a causa di una mucca.



Il ragazzo, 19 anni, nel resto della settimana aiuta il padre nella fattoria di famiglia ed è stato colpito da una mucca che gli si è lanciata contro facendolo sbattere per terra e infortunandogli la spalla. E il danno sarebbe potuto essere ancora più grave se il ragazzo non avesse evitato un ulteriore impatto visto che, come raccontato dal viceallenatore del QofS Anderson, il bovino si sarebbe lanciato addirittur una seconda volta contro Henderson.