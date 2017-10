Scozia, Prandelli favorito come nuovo ct

Cesare Prandelli, dopo un inizio difficile (un punto nelle prime due partite), sembra aver trovato la ricetta giusta per far funzionare l'Al-Nasr nell'Arabian Gulf League: due vittorie negli ultimi due match - 4-2 in trasferta contro l'Al Jazira e 3-1 casalingo con il Dibba Al Fujairah - la vetta a tre punti. Eppure c'è chi scommette che presto nel suo futuro ci sarà di nuovo l'Europa.



Secondo il Daily Record, il tecnico italiano è il favorito a succedere a Gordon Strachan che ha dato le dimissioni dopo non essere riuscito a qualificare la nazionale scozzese ai Mondiali 2018. Prandelli dovrebbe prendere contatti nelle prossime settimane con la Federcalcio scozzese anche se il quotidiano locale non specifica il tipo di contratto: part-time assieme all'Al-Nasr o dimissioni dal club per dedicarsi unicamente alla Scozia?



Se Prandelli dovesse accordarsi con la FA scozzese, proverebbe la sua seconda esperienza in carriera come commissario tecnico: dal 2010 al 2014 aveva allenato l'Italia arrivando secondo agli Europei 2012 e facendosi eliminarei nei gruppi mondiali a Brasile 2014.