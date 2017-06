Scozia, portiere scappa dietro la porta per fare pipì: espulso

Una carriera immacolata, senza cartellini rossi nonostante il delicato ruolo di portiere. Ma quando la vescica chiama, anche il più immacolato degli estremi difensori non può sottrarsi al richiamo della natura. Curioso episodio capitato a Gary White, portiere 21enne del Shettleston (dilettanti scozzesi), nella sfida contro il Shotts Bon Accord: a metà ripresa si è allontanato dai pali per andare a fare pipì dietro una recinzione, l'arbitro lo ha punito con l'espulsione.



"Appena è iniziato il secondo tempo mi sentivo di scoppiare - ha raccontato White -. Il pallone era finito a fondo campo, ho urlato al guardalinee che mi serviva una pausa ma non voleva fermare il tempo. Allora ho saltato la recinzione e ho fatto quello che dovevo fare contro un muro, i bagni negli spogliatoi erano ancora più lontani e non volevo far perdere ulteriore tempo a tutti". Il racconto prosegue: "Scoppiavo, dovevo per forza farla. Sarò stato via neanche due minuti, speravo che l'arbitro vedesse il lato comico di questa scena e di prendermi al massimo un'ammonizione e invece mi ha detto ' non posso credere che l'hai fatto' prima di estrarre il cartellino rosso, il mio primo da quando gioco, cioè da 13 anni".