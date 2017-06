Scozia, l'Airdrieonians mette sulla maglia una foto del tifoso appena scomparso

L'Airdrieonians, club di League One scozzese, è già un mondo a parte, visto che dispone di un'apposita associazione di tifosi (l'Airdrieonians Supporters) che cerca di facilitare in tutti i modi le relazioni tra tifosi e squadra, con iniziative che sfociano anche nella beneficenza.



In questo senso va letto l'omaggio che la società ha voluto fare a un tifoso appena scomparso dopo aver lottato a lungo contro il cancro, Mark Allison. La sua foto, infatti, comparirà sulla divisa sociale al posto del classico sponsor e ai lati dell'immagine ci sarà spazio per inserzioni pubblicitarie che porteranno introiti alle associazioni che hanno cercato di aiutare Mark a combattere la malattia.



Commossa la sorella Julie Timmons: "E' incredibile, Mark avrebbe approvato e adorato tutto questo. Vorrei fosse qui per vederlo con i suoi occhi".