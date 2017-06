Scozia, il Celtic vince la Coppa di Lega

Arriva il primo successo in stagione per il Celtic: allo stadio Pittodrie Stadium gli uomini di Brendan Rodgers vincono 3-0 contro l'Aberdeen grazie alle reti di Rogic, Forrest e Dembelé e conquistano la Betfred Cup (Coppa di Lega). Per il club di Glasgow - primo nella Scottish Premiership (esclusiva di Premium Sport) a più otto punti sui Rangers con due match ancora da recuperare - si tratta del centesimo trofeo in 129 anni di storia. Per Rodgers, invece, è il primo successo da allenatore del Celtic.