Scozia, Cammy Bell para tre rigori in 23'

Tre calci di rigore parati in soli 23 minuti. E' la straordinaria impresa di Cammy Bell, 29enne portiere del Dundee United, che sabato ha fermato uno dopo l'altro i rigoristi del Dunfermline. Il suo pomeriggio da eroe è cominciato al 9', quando ha respinto il penalty di Reilly, poi è proseguito al 27', quando ha detto no a Clark e infine si è ripetuto su McMullan al 32'. Il Dundee United ha vinto 3-1 e il suo estremo difensore si è portato a casa il pallone come fa di solito chi segna una tripletta.