Scozia, arbitro chiama allenatore: "Chiedo scusa, ho sbagliato"

Di solito sono al centro di polemiche, attaccati spesso da una parte e dall'altra. Stavolta l'arbitro scozzese Andrew Dallas ha trovato il modo di farsi apprezzare nonostante un errore. A raccontarlo è stato Ian Cathro, allenatore degli Hearts: il suo centrocampista Malaury Martin era stato ammonito erroneamente durante la sfida col Motherwell vinta 3-0 senza che avesse fatto nulla. Si è trattato di un semplice "scambio di persona", accaduto altre volte nella storia del calcio: "Ho ricevuto una telefonata da Dallas che ha riconosciuto l'errore commesso", ha svelato Cathro.



Il giocatore che doveva finire sul taccuino era in realtà Lionel Ainsworth, reo di aver calpestato l'avversario Luois Moult. "Siamo grati a Dallas per quello che ha fatto, ora speriamo che le regole cambino". In base alle normative, infatti, nonostante l'errore dell'arbitro la sanzione graverà comunque su Martin e si accumulerà alle altre nel conteggio delle ammonizioni che porta alla eventuale squalifica.