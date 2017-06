Scottish, Warburton: "Ho lasciato i Rangers in alto"

Ora che Pedro Caixinha si è presentato come nuovo allenatore dei Glasgow Rangers, l'ex tecnico Mark Warburton ci tiene a rivendicare i propri meriti nei due anni sulla panchina dei Bhoys: "Siamo stati promossi in Scottish Premiership, siamo arrivati in finale di Coppa di Scozia, abbiamo vinto la Petrofac Training Cup e, quando mi hanno esonerato, ho lasciato la squadra seconda in campionato (ora è terza, ndr)".



L'attuale tecnico del Nottingham Forest ha concluso così il ragionamento a TalkSport: "Penso di aver fatto un buon lavoro ed è stato un privilegio poter allenare una squadra come i Rangers"