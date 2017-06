Scottish, St. Johnstone-Celtic 2-5: tripletta di Dembélé

Continua la volata del Celtic Glasgow in testa alla Scottish Premiership, anche se la trasferta contro il St. Johnstone è risultata più ostica del previsto. Nel posticipo della ventiquattresima giornata, i campioni in carica passano dopo soli 6 minuti con Henderson ma il match va tutto meno che in discesa: tra il 31' e il 43' Watson e Wotherspoon ribaltano il match lanciando lo spettro della prima sconfitta in campionato per Rodgers.



Il tecnico del Celtic, però, trova la soluzione giusta dalla panchina: l'ingresso in campo al 59' di Moussa Dembélé, partito fuori per problemi alla schiena. L'attaccante francese, cercato dal Chelsea, ci mette solo due minuti per fare 2-2 prima di segnare altri due gol (l'ultimo arrivato dopo una splendida azione con rabona e colpo di tacco in area) e, con il sigillo di Sinclair, chiudere il match sul 5-2 per i Bhoys, ora a 70 punti e a +27 sull'Aberdeen (che ha una partita in meno).