Scottish, segna sempre Dembele: il Celtic sa solo vincere

Dopo il clamoroso ko dei Rangers contro il fanalino di coda Inverness, la 26esima giornata di Scottish Premiership non regala altre grandi sorprese. Con un gol per tempo della sua stella Dembele la capolista Celtic batte 2-0 l'Hamilton nel più classico dei testacoda, conquista il 76esimo punto sui 78 a disposizione (!!!) e tiene 24 punti dietro la seconda in classifica Aberdeen, che davanti al proprio pubblico sbriga con il minimo sforzo la pratica Ross County (1-0 firmato Rooney).

Nelle altre gare Dundee a valanga sul campo del Motherwall, che in casa viene travolto 5-1 (doppietta per Haber), vittoria in trasferta anche per il Kilmarnock 2-0 sul campo del St. Johnstone e successo casalingo del Partick 2-0 sugli Hearts.