Scottish, riflettori puntati sull'Old Firm: Celtic-Rangers è su Premium

Domenica 12 marzo in programma la ventinovesima giornata di “Scottish Premiership”, il campionato scozzese che Premium trasmette in esclusiva.

Tutta la Scozia si fermerà per assistere al 404esimo “Old Firm”, il derby di Glasgow tra Celtic e Rangers, una delle più sentite e affascinanti sfide nel panorama calcistico mondiale che voi potrete vedere in differita alle ore 17.00 su Premium Sport 2 HD con la telecronaca di Andrea Solaini.

Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.