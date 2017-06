Scottish: Rangers, vittoria da terzo posto

Con le posizioni nei playoff quasi cristallizzate, la Scottish Premiership si concentra quasi esclusivamente negli spareggi per la parte bassa della classifica. Detto del successo per 2-1 dei Rangers contro gli Hearts rimasti in dieci dal 26' per l'espulsione di Buaben (Garner, Gonçalves, McKay) con Caixinha saldamente al terzo posto e l'1-0 del St Johnston sul Partick (rigore di Swanson) che consolida il quarto posto, zona retrocessione scossa dal successo del Motherwell.



La squadra di Robinson espugna il campo dell'Hamilton con la rete di Moult e inguaia proprio i biancorossi: gli ospiti lasciano i padroni di casa a 32 e prendono tre punti di vantaggio che possono essere decisivi a due turni dalla fine del campionato. Vince anche il Kilmarnock - 2-1 sull'Inverness sempre più ultimo - mentre finisce 1-1 Dundee-Ross County.