Scottish, Rangers sconfitti dal Dundee FC. E il web se la ride...

Alla fine se la ridono anche i tifosi dei Rangers, perchè al di là della sconfitta sul campo del Dundee FC c'è un episodio che scatena l'ironia del web: Graeme Murty, tecnico ad interim promosso dal settore giovanile in attesa di trovare una guida per la prima squadra, si dispera per un'occasione fallita e, nel gettarsi a terra, effettua una capriola all'indietro probabilmente involontaria. "Ecco come ci si sente a guardare i Rangers quest'anno", è il commento più gettonato.



A testa in giù, dunque. Per capirci, il Dundee FC non batteva i Rangers da 16 anni: lo fa abbastanza agevolmente con due gol nel primo tempo (O'Hara al 13' e Holt al 41'), ai Gers non serve la rete di Garner nella ripresa. Dopo l'esonero (dimissioni?) di Warburton, serve presto un allenatore per mettere fine all'emorragia: nelle ultime 3 partite i Rangers hanno collezionato appena un punto. Potrebbe arrivare l'ex interista Frank de Boer.



Intanto l'Aberdeen consolida il secondo posto e vola a +6 sui Rangers: merito della vittoria in rimonta sul Kilmarnock. McKenzie apre le danze al 43' del primo tempo, tra l'83' e l'85' Stockley e Pawlett firmano il sorpasso approfittando di due dormite colossali della difesa locale.