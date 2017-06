Scottish, Rangers-Celtic 1-5: Rodgers, 6 Old Firm e 5 trionfi

Il titolo di campione di Scozia festeggiato già il primo aprile, League Cup già in bacheca, Scottish Cup da conquistare nella finale con l'Aberdeen per centrare il triplete. Si può fare di meglio? La risposta è sì, si possono vincere 5 derby su 6 con gli odiati storici rivali dei Rangers e si può chiudere la stagione senza neanche una sconfitta nei confini nazionali.

Per vivere la stagione perfetta al Celtic di Brendan Rodgers mancano solo due obiettivi: chiudere il campionato da imbattuti e conquistare l'ultima coppa nella finale con l'Aberdeen sempre sconfitto quest'anno. Solo due, perchè un altro obiettivo è stato raggiunto con la nettissima vittoria per 5-1 sui Rangers nel sesto Old Firm della stagione. Una partita che a Glasgow aspettavano, come sempre, con grande eccitazione. I cugini sognavano di rovinare la festa ai biancoverdi, che però hanno dimostrato di essere troppo forti anche solo per rischiare di essere fermati.

Solito grande spettacolo sugli spalti dell'Ibrox Stadium prima del fischio d'inizio, ma poi in campo a fare spettacolo è solo la capolista: al settimo minuto Celtic già in vantaggio grazie al rigore di Sinclair, prima del ventesimo partita già chiusa dal potente sinistro di Griffiths che fa 2-0. I Rangers provano ad alzare il livello agonistico della gara, gli interventi duri si sprecano e in campo si accende qualche accenno di rissa, ma il Celtic è bravo a non farsi innervosire troppo e in apertura di ripresa il sinistro all'angolino di McGregor spegne anche la foga agonistica dei padroni di casa.

Il 3-0 sta addirittura stretto ai biancoverdi, che non abbassano il ritmo e continuano a macinare gioco fino al poker da Boyata al 66'. A questo punto il Celtic arretra un po' il baricentro e gestisce, ma nel finale subisce lo "sgarbo" di Miller, che mette in rete dopo una bella serie di triangolazioni, e allora torna ad offendere e trova anche il gol della manita di Lustig, che salta due difensori e batte il portiere con un destro chirurgico.

Al triplice fischio è apoteosi Celtic, ancora quattro gare di campionato e la finale di coppa con l'Aberdeen e poi sarà la stagione perfetta.

LE ALTRE PARTITE

Tonfo interno dell'Aberdeen contro il St Johnstone che ora è a soli 6 punti di distanza dal terzo posto occupato dai Rangers. Swanson all'80' e Thomas all'83' regalano i tre punti a Wright. Spettacolare 2-2 tra Hearts e Partick Thistle. Doolan porta in vantaggio gli ospiti al 50' e al 69' Goncalves su rigore pareggia i conti. A 2' dal termine Struna salva Cathro replicando alla rete di Lawless al 72'.



Altrettanto emozionante la sfida tra Motherwell e Dundee. L'undici di McCan si porta sul 2-0 con O'Hara (45') e Haber (49'), Moult al 50' riapre i giochi ma ancora O'Hara allunga nuovamente al 56'. Non basta il timbro di Cadden all'80' per agguantare il pari. Infine successo esterno (2-0) del Kilmarnock sull'Hamilton: a segno Sammon all'11' e Jones al 23'.