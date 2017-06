Scottish Premiersip, i Rangers vincono il derby con il Partick Thistle al 94'

La quindicesima giornata di Scottish Premiership si apre con il successo all'ultimo respiro dei Rangers per 2-1 nel derby di Glasgow contro il Partick Thistle e vola momentaneamente al secondo posto in classifica scavalcando l'Aberdeen. Il match si infiamma nel quarto d'ora finale: la formazione di Archibald passa in vantaggio al 76' con Doolan. Dodoo pareggia i conti all'81' e poi sigla il gol del successo in pieno recupero, al 94' con un destro ravvicinato.



Nelle prime posizioni, a tre punti di distanza dai Rangers, ci sono gli Hearts che travolgono 3-0 il Motherwell. Johnsen sblocca la gara al 31' e raddoppia al 49'. Walker firma il tris al 66'. Sale a quota 15 il Dundee. L'undici di Hartley supera 2-1 l'Inverness con le reti di Wighton e Gadzhalov. Inutile il timbro di Tremarco all'81'. Finisce 1-1 Ross County-Hamilton: a Boyce (39') replica per gli ospiti Crawford (77').