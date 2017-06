Scottish Premiership, ventesima giornata: il Celtic vince ancora, il St. Johnstone stoppa i Rangers

La Scottish Premiership - esclusiva di Premium Sport - assume sempre più tinte biancoverdi. Nella ventesima giornata il Celtic supera 2-0 il Ross County in casa, grazie ai gol di Sviatchenko e Armstrong, e centra la diciottesima vittoria su diciannove gare giocate in campionato (la tredicesima consecutiva. La squadra di Rodgers - che ha ancora un match da recuperare - ora è a più 16 punti dai Rangers, sempre secondi, ma bloccati sull'1-1 in trasferta dal St.Johnstone: MacLean risponde a Mckay.



Nelle altre gare della serata il Partick Thistle batte 2-0 il Dundee FC, mentre l'Invernees perde 2-1 col Motherwell e rimane all'ultimo posto. Martedì, invece, l'Aberdeen aveva piegato 2-1 l'Hamilton di Massimo Donati, legittimando così la terza posizione in classifica. Bella vittoria anche per gli Hearts: 4-0 al Kilmarnock con doppietta di Walker.