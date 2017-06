Scottish Premiership, tredicesima giornata: il Celtic continua a volare, solo pari per i Rangers

Il Celtic è decisamente in fuga nella Scottish Premiership, esclusiva di Premium Sport: nella tredicesima giornata i campioni di Scozia battono 3-0 l'Inverness a Celtic Park, grazie alle reti di Sinclair, Griffiths e Rogic, e si portano a più 10 in classifica, pur dovendo recuperare ancora due match. Dietro alla squadra di Brendan Rodgers, arrivata al sesto successo consecutivo in campionato, c'è l'Aberdeen, vittorioso, per 2-1, nell'anticipo del venerdì contro il Partick Thistle. La formazione di mister McInnes ha dominato il primo tempo chiuso in vantaggio solo 1-0 per il gol di O'Connor, poi ha un po' abbassato il ritmo subendo la reazione dei padroni di casa che hanno trovato il pareggio con Barton a inizio frazione salvo poi arrendersi alla maggiore qualità degli ospiti, che sono tornati in vantaggio con la rete di Stockley e poi hanno amministrato fino al triplice fischio.

Nelle altre partite di giornata: il Dundee FC supera 2-0 il Motherwell e lo aggancia al decimo posto in classifica. Kerr e Haber decidono questa cruciale sfida salvezza in favore dei Dark Blues. Deludono gli Hearts, che vengono bloccati sul 2-2 al Tynecastle Stadium dal St. Johnstone. Determinante il gol realizzato da Paterson all'87' per permettere ai padroni di casa di raggiungere il pareggio. Portano a casa un punto anche Kilmarnock e Hamilton, che si accontentano dello 0-0. Chiude il turno l'1-1 tra Ross County e Rangers: gli ospiti passano in vantaggio con Hill, prima della risposta degli avversari firmata Davies. Rangers al terzo posto a meno 11 dai cugini del Celtic.