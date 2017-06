Scottish Premiership, tifoso dei Rangers ruba la palla e scappa

Non importa se hai pagato il biglietto e poco importa anche se sei abbonato e stai assistendo all'ultima partita della stagione. Conta, quello sì, che tu possa chiudere in bellezza, a differenza della tua squadra, che finirà per perdere la possibilità di arrivare seconda: ad Ibrox Park, nel corso del primo tempo di Rangers-Aberdeen, un tifoso dei Gers ha scelto di scappare via ben prima della fine della partita e ora è diventato famoso, suo malgrado. Sul tiro di Christie (che poi nella ripresa centerà la porta) il pallone è finito in tribuna, lui l'ha bloccato e senza pensarci su due volte si è volatilizzato scappando con il prezioso cimelio fuori dallo stadio. Il suo gesto ha fatto il giro del web...



"IT'S MY BALL AND I'M GOING HOME" - A. Random, 17/05/17



pic.twitter.com/80WUoGrwll — SPFL (@spfl) 18 maggio 2017