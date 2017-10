Scottish Premiership: stop Celtic, vincono i Rangers

Dopo l'esonero di Caixinha, i Glasgow Rangers si rialzano subito: vittoria pesante sul campo degli Hearts, un tris firmato Miller che segna i primi due gol e serve l'assist decisivo a Windass per chiudere il match. Un successo in rimonta dopo la rete iniziale di Lafferty anche se il 2-1 dell'Aberdeen sul Ross County tiene i Rangers a distanza dal secondo posto.



Stop (ed è il terzo in questa stagione di Scottish Premiership) inatteso per il Celtic, il Kilmarnock impone l'1-1 casalingo: Griffiths apre le marcature in chiusura di primo tempo ma Jones pareggia ad inizio ripreso, gli ospiti resistono anche all'assalto finale. Nelle altre partite altri due successi esterni (3-1 Hamilton sul campo del Dundee Fc e l'Hibernian di misura a Motherwell) mentre Partick-St Johnston finisce 1-0.