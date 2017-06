Scottish Premiership, settima giornata: il Celtic non si ferma, 6-1 al Kilmarnock

Dopo il pareggio nell'ultimo turno con l'Inverness, il Celtic torna a vincere nella settima giornata della Scottish Premiership. Il risultato finale, ai danni del Kilmarnock, dice tutto: 6-1 per la squadra di Brendan Rodgers, prima a quota 16 punti con una gara ancora da recuperare. Per i campioni in carica, in gol Dembelé (doppietta), Forrest, Griffiths, Sinclair e Rogic. Gli Hearts, secondi in graduatoria, rimangono attardati di cinque punti, per via dello 0-0 casalingo con il Ross County.



Bella vittoria dell'Inverness in casa contro Dundee: al 3-1, in favore dei padroni di casa, partecipano Doumbouya, Tansey e Polworth. Pareggiano 1-1 Partick e Motherwell, con McDonald che risponde a Erksine, stesso risultato in Hamilton-St. Johnstone. Cadono 2-1 invece i Rangers in trasferta: Hayes apre al 46' per l'Aberdeen, poi pari su rigore di Halliday (79') ma al 90' Maddison gela la squadra di.Warburton