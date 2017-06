Scottish Premiership: poker del Celtic, Rangers bloccato in casa

L'undicesima giornata di Scottish Premiership è, ancora una volta, nel segno del Celtic. I Bhoys vincono 4-0 sul campo del Ross County e vanno a +7 punti sull'Aberdeen (sconfitto 1-0 ad Hamilton) con una partita in meno. Biancoverdi in vantaggio già dopo 3 minuti con il gol di Roberts ma dilagano solo nel finale: il poker arriva tra l'83' e il 93' con le reti Armstrong, Sincalir e Dembele.



Non tiene il passo il Glasgow Rangers, fermato in casa sull'1-1 dall'ottimo St. Johnstone. Ospiti in vantaggio con Alston, pareggio al 37' di Garner. Cadono gli Hearts, 2-0 sul campo del Kilmarnock con un gol per tempo: apre ancora Coulibaly, chude Smith. Infine, due vittorie importanti in chiave salvezza. Il Partick Thistle vince 2-0 (Azeez, Doolan) sul campo del Dundee Fc, ancora meglio l'Inverness che ne segna tre a Motherwell (Tremarco, Doumbouya, Polworth).