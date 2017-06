Scottish Premiership: non si ferma il Celtic, poker Aberdeen

Dopo la vittoria del Glasgow Rangers nell'anticipo della nona giornata, rispondono tutte le big nelle posizioni alte della Scottish Premiership. Non si ferma il Celtc che batte 2-0 il Motherwell, sono Sinclair al 18' e Dembelé all'87' a regalare altri tre punti a Rodgers, ancora imbattuto in campionato. Tiene il passo l'Aberdeen (rimanendo a -4 dal Celtic ma con una partita in più), che si sbarazza facilmente del Ross County (rimasto in 10 dal 21° minuto per l'espulsione di Chow) con un secco 4-0. Il poker è firmato Hayes (20'), Logan (32'), McGinn (68') e Stockley (78'). Al terzo posto gli Hearts riscavalcano i Rangers con il 2-0 sul Dundee e le firme di Paterson al 68' e Johnsen all'89'.



Smuove un poco la classifica il Partick Thistle che però rimane sul fondo della classifica con il Dundee, e si mangia le mani perché va sotto contro l'Hamilton per la rete dell'ex Milan Donati, rimonta grazie alle reti di Edwards e Lindsay ma subisce il 2-2 a sette minuti dalla fine. Esulta il Kilmarnock che vince sul campo del St. Johnston (decisivo Boyd) e si stacca dal gruppetto di fondo.