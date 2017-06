Scottish Premiership, Motherwell-Rangers 0-2: Miller-Hyndman

Motherwell-Rangers finisce quasi sempre allo stesso modo. Esultano ancora a Glasgow e anche stavolta devono soffrire: Kenny Miller aveva risolto il primo match di campionato e l'ultimo di Scottish Cup giocato sette giorni fa segnando nei minuti finali, alla ripresa della Premiership l'attaccante sblocca il risultato al 27' del secondo tempo al termine di un'azione pazzesca con tocchi tutti di prima. Le cose si erano messe male per i Rangers che dopo appena 5 minuti si sono trovati in 10 contro 11 per l'espulsione di O'Halloran. Poi, però, un'ingenuità di McDonald ha ristabilito la parità numerica. In 10 contro 10 è venuta fuori la superiore qualità degli uomini di Warburton, così, dopo l'1-0 di Miller nel finale è arrivato anche il raddoppio di Hyndman per il definitivo 2-0. Con questo risultato i Rangers scavalcano nuovamente l'Aberdeen al secondo posto, ma con una gara in più.



Nelle altre gare da segnalare soprattutto il netto successo del St. Johnstone sull'Hamilton: 3-0, doppietta di Cummins in 6 minuti (tra il 53' e il 59'), sigillo di Davidson. Il Kilmarnock la spunta nel finale sul Ross County col punteggio di 3-2: Boyd sblocca dopo neppure un minuto, Routis e Schalk ribaltano il risultato tra il 7' e l'11', poi arriva il pari di Dicker e il gol partita di Langstaff al 90'. Il fanalino di coda Inverness, infine, blocca sullo 0-0 il Partick Thistle.