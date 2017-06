Scottish Premiership: Miller lancia i Rangers, agganciato l'Aberdeen

Seconda vittoria consecutiva per il Glasgow Rangers, che nell'anticipo della nona giornata di Scottish Premership passa 1-0 sul campo dell'Inverness e aggancia momentaneamente al secondo posto in classifica l'Aberdeen, a 4 lunghezze dal Celtic capolista. Vittoria meritata per i Rangers, che avrebbero anche potuto ottenere un successo più largo, ma hanno fallito diverse occasioni per segnare il 2-0 della sicurezza. La partita la decide nel primo tempo Miller con un grandissimo destro al volo da dentro l'area di rigore.