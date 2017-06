Scottish Premiership, il Celtic vola con Rogic. I Rangers al secondo posto

E ora chi fermerà il Celtic? La squadra di Brendan Rodgers vince anche l'anticipo della dodicesima giornata di Scottish Premiership, basta una rete del centrocampista Rogic al 23' del primo tempo per tornare con i tre punti dalla trasferta ad Aberdeen. E siccome i Dons erano i rivali più vicini ai biancoverdi il campionato scozzese prende una decisa virata verso il 48° titolo dei Boys ora primi con 9 punti di vantaggio con una gara in meno sui Rangers.



La formazione di Warburton batte 3-0 il Kilmarnock grazie alle reti di Wallace, Halliday su rigore e Garner. Sfida ricca di emozioni e gol quella tra l'Inverness e gli Hearts. L'undici di Foran si porta sul 2-0 (gol di Raven e Doumbouya) ma viene rimontata da Johnsen e Rherras. I padroni di casa si riportano avanti con Doran prima del definitivo 3-3 siglato da Djoum. Cade a sopresa in casa il St.Johnstone, sconfitto 2-1 dal Partick Thistle. Doolan e Osman regalano il successo ai giallorossi. Di MacLean il momentaneo 1-1. Nelle zone basse della classifica il Motherwell travolge 4-1 il Ross County (McDonald, autorete di van der Weg, Tait e Ainsworth). Infine il Dundee fanalino di cosa si impone sul campo dell'Hamilton con MacGowan.