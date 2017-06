Scottish Premiership, il Celtic sa solo vincere: Kilmarnock ko 1-0

Continua senza sosta e senza ostacoli la fuga del Celtic in testa alla classifica della Scottish Premiership. La squadra di Brendan Rodgers vince l'11esima gara in 12 partite (un pareggio e nessuna sconfitta) passando 1-0 sul campo del Kilmarnock e ora ha addirittura 13 punti di vantaggio sull'Aberdeen secondo in classifica.

Nonostante la vittoria non è stata una partita facile per i biancoverdi, che hanno sì tenuto il possesso del campo e della sfera per gran parte del match, ma si sono resi davvero pericolosi solo in poche occasioni. A decidere la partita un gol di Armstrong nel finale di primo tempo.