Scottish Premiership, il Celtic sa solamente vincere: Motherwell liquidato 2-0

Il Celtic ormai non fa più notizia. La squadra di Brendan Rodgers batte 2-0 il Motherwell e si porta momentaneamente a +27 sull'Aberdeen, impegnato domenica contro il Kilmarnock. Resta da capire con quanti punti di distacco i Tims vinceranno la Scottish Premiership. Nel match della 25.ma giornata al Celtic Park decidono i gol di Dembele su rigore al 34' e di Forrest, su assist dello stesso Dembele, al 41'.



Frenano gli Hearts, che non vanno oltre l'1-1 interno contro l'Inverness fanalino di coda. Gli ospiti passano in vantaggio grazie a Tremarco al 24' e vengono raggiunti da Djoum al 64'. Non sbaglia il Partick Thistle: la doppietta di Doolan (68' e 79') stende l'Hamilton. Successo esterno del St. Johnstone: l'undici di Wright piega 2-1 il Ross County. MacLean sblocca il match al 31', Curran firma il pari al 73' e in pieno recupero, al 91', Kane regala i tre punti agli opsiti.