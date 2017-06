Scottish Premiership: il Celtic non sbaglia, poker Aberdeen

Nel lunch match di sabato, valido per l'ottava giornata di Scottish Premiership - esclusiva di Premium Sport - il Celtic regola 1-0 il Dundee in trasferta. A decidere la sfida, ci pensa al 47' il capitano Scott Brown, bravo a farsi trovare pronto sul passaggio fortuito di Sinclair e a battere Bain con il sinistro. Con questa vittoria, la squadra di Brendan Rodgers rimane in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sull'Aberdeen reduce dal poker in casa del Kilmarnock. Per i biancorossi apre Rooney su rigore al 25', raddoppio a inizio ripresa con Considine e risultato arrotondato da Taylor (67') e ancora Rooney (72').



Vittoria in trasferta anche per il St. Johnston, 0-2 al Ross County per le reti di Swanson (rigore al 42') e Kane al 73', e che raggiunge in classifica gli Hearts, tornati al successo nell’anticipo del venerdì. La formazione di Robbie Neilson vince 3-1 sul campo del Motherwell. Al 45’ gli Hearts passano: sinistro non irresistibile di Nicholson e deviazione sfortunata di McManus a spiazzare l’incolpevole Samson. Il predominio degli ospiti si concretizza ulteriormente al 66’: Paterson lascia partire un sinistro da applausi per il 2-0. I padroni casa tentano di riaprire il match con McDonald (sinistro a giro sul fondo), match mandato in archivio definitivamente da Djoum all’84’. Utile solo per le statistiche il bel gol su punzione al 92’ di McFadden.



Respirano i Rangers, 2-0 al Partick Thistle: i tre punti per Mark Warburton arrivano a cavallo tra il 33' (Kranjcar) e 40' (Halliday), ora il Glasgow è quinto in classifica a -7 dalla vetta. Infine, 1-1 tra Hamilton e Inverness (18' D'Acol per i padroni di casa, pari ospite nel recupero con Polworth).