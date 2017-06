Scottish Premiership, i tifosi acquistano il Motherwell al prezzo di 1 pound!

I nuovi proprietari del Mothwerwell sono i tifosi. Proprio così. Lo scorso 28 ottobre il Well Society Supporters Group ha infatti rilevato il 76% della società scozzese. Non è questa l'unica curiosità. I supporter per acquistare il club hanno infatti dovuto versare a Les Hutchinson soltanto un pound. Esattamente la stessa cifra era stata pagata nel 2015 da Hutchison, che comunque in seguito ha sanato un passivo da 30.000 sterline e ne ha investite altre 650.000.



Ora il nuovo passaggio di proprietà con il club, attualmente penultimo in Scottish Premiership, in mano ai propri tifosi in una forma di azionariato popolare.