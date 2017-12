Scottish Premiership, Hearts-Celtic 4-0: Rodgers ko dopo due anni

Gli ultimi altalenanti risultati del Celtic potevano anche lasciare presagire una partita più difficile del solito per la capolista ma la trasferta sul campo degli Heart of Midlothian ha assunto i contorni di una figuraccia storica: sconfitta per 4-0, la prima in campionato dopo 69 partite e la prima in Scottish Premiership per Brendan Rodgers in due anni di panchina.



Un ko che potrebbe rimescolare pure le gerarchie in campionato, l'Aberdeen è a sole due lunghezze (il Celtic deve comunque recuperare una partita) e i Rangers a cinque, anche se il rischio che rimanga una splendida impresa ma isolata rimane alto vista la differenza tecnica tra i campioni e le altre squadre scozzesi. Una differenza che per un giorno non si è vista: dopo il primo tempo gli Hearts avevano fatto nove tiri a zero e tenuto il 60% di possesso palla.



Il (bel) primo gol in carriera del 16enne Cochrane e il raddoppio di Lafferty (ex Palermo) ne sono la diretta conseguenza, il trend non cambia neppure nella ripresa quando i padroni di casa arrotondano con la doppietta di Milinkovic, centrocampista serbo in prestito dal Genoa. Un pomeriggio di gloria per gli Hearts, una tremenda batosta per il Celtic.