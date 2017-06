Scottish Premiership, diciassettesima giornata: Partick Thistle-Celtic 1-4

Il Celtic non si ferma più: gli Hoops battono 4-1 il Partick Thistle e fanno loro la 196esima edizione di questo derby alternativo di Glasgow. La squadra di Brendan Rodgers fatica a imporre il proprio gioco nel primo tempo e, per passare in vantaggio, deve aspettare il 39': azione travolgente di Griffiths sulla sinistra e cross in mezzo per la deviazione vincente di Armstrong. Nella ripresa, al 49', sempre Armstrong trova il raddoppio con una conclusione mancina da fuori area che trova impreparato Cerny. Doppietta e sesto centro in campionato per il centrocampista scozzese. Il Celtic approfitta del momento di confusione degli avversari e realizzari il 3-0 con Griffiths, bravo a sottrarre il pallone a Barton e a centrare l'angolino col suo sinistro magico. Al 61' i Jags provano a rientrare in partita grazie al colpo di testa di Lindsay, ma la quarta rete in stagione del centrale classe '95 non ferma gli ospiti, che all'82' chiudono i conti con McGregor, servito ottimamente da Izaguirre. Nona vittoria consecutiva in campionato per il Celtic, sempre più capolista a più 11 sui Rangers con 2 partite in meno rispetto ai cugini. Situazione opposta per il Partick Thistle, ultimo a quota 14 insieme all'Inverness.