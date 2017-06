Scottish Premiership, decima giornata: Doumbouya salva l'Inverness

Il programma della decima giornata di Scottish Premiership propone due match nel pomeriggio di sabato: nella prima delle due gare, l'Inverness riesce a strappare un punto importante in casa contro il Kilmarnock. Gli ospiti vanno in vantaggio in apertura di primo tempo, grazie al solito di Coulibaly, che su rigore realizza la sua quinta rete stagionale. All'87' però arriva il pareggio firmato Doumbouya che fa esplodere il pubblico di casa. Finisce 1-1 anche tra Partick Thistle e Ross County. La sfida viene sbloccata da Welsh al 24', poi Burke al 95' rovina la festa la festa al Partick centrando il pareggio al 95'.



Successo del Saint Johnstone sul Dundee FC nell'unico match di domenica: finisce 2-1 con la rete al 62' di Anderson e il raddoppio di Swanson su rigore (75'). Inutile il penalty di Loy all'89'.